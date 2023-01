ASSE : l’une des deux dernières recrues finalement trop juste à Niort ?

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

On ne peut pas dire que l’ASSE ne se donne plus les moyens de ses ambitions. À la manœuvre, Roland Romeyer ne compte plus ses sous pour offrir à Laurent Batlles une équipe enfin digne de ce nom au mercato hivernal.

Cet hiver, pas moins de cinq joueurs ont rejoint les rangs de l’ASSE : Gaëtan Charbonnier, Dennis Appiah, Gautier Larsonneur, Kader Bamba et enfin Niels Nkounkou. Si l’ailier prêté par le FC Nantes est annoncé titulaire à Niort en clôture de la 19e journée, ce n’est pas le cas du latéral/piston gauche prêté par Everton.

Selon L’Équipe, l’ancien défenseur de l’OM devrait en effet démarrer la rencontre sur le banc des remplaçants au profit de Léo Pétrot, défenseur central de formation mais qui a plus de repères dans le collectif stéphanois. Devant, Jean-Philippe Krasso ne devrait pas être titulaire. À confirmer.