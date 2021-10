ASSE : un exode surprenant se prépare chez les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Denis Bouanga

Cela peut paraître assez incroyable vu le niveau de jeu affiché par l'ASSE depuis le début de la saison et ses résultats, mais c'est pourtant factuel : pas moins de 10 joueurs stéphanois ont rejoint leur sélection en ce début de semaine. Etienne Green fait partie des 23 joueurs sélectionnés en équipe d'Angleterre Espoirs pour affronter la Slovénie et Andorre. De son côté Stefan Bajic fait partie des Espoirs tricolores qui affronteront l'Ukraine et la Serbie. En U20, Adil Aouchiche est sélectionné pour une double confrontation amicale avec la Tunisie, alors qu'en U19, Lucas Gourna Douath participera à un tournoi en Espagne, à Marbella, où la France doit jouer contre l'Angleterre, la Belgique et le Mexique.

Trauco devrait rater Strasbourg

Chez les internationaux africains, dans le cadre des éliminatoires de la prochain Coupe du monde au Qatar, Harold Moukoudi et Yvan Neyou font partie des 27 Lions Indomptables du Cameroun qui vont affronter deux fois le Mozambique. Wahbi Khazri et la Tunisie ont une double confrontation avec la Mauritanie au programme, alors que le Gabon de Denis Bouanga jouera deux fois contre l'Angola. Saidou Sow et la Guinée ont quant à eux au programme une double confrontation avec le Soudan. Enfin, en Amérique du Sud, Miguel Trauco a trois rencontres à son programme face au Chili, à la Bolivie et l'Argentine. Le match face aux Argentins étant programmé dans la nuit du 14 au 15 octobre à Buenos Aires, le latéral gauche des Verts devrait être absent lors du déplacement à Strasbourg, le dimanche 17 octobre à 15h.