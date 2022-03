ASSE : la blessure de Sacko, la lutte pour le maintien, l'OM... Mahdi Camara en dit plus

Zapping But! Football Club ASSE : Pascal Dupraz a-t-il un avenir à Sainté ?

But ! : Mahdi, ce match nul est-il un coup d'arrêt pour l'ASSE ?

Mahdi CAMARA : Un coup d'arrêt non, je ne pense pas. On voulait prendre les trois points, c'est sûr, mais on va se contenter de ce match nul. Troyes a fait un bon match. Nous, on n'a pas démérité. On a fait une meilleure deuxième mi-temps que la première et ça nous a permis de recoller au score. Mais il y avait quand même moyen de faire mieux, on ne va pas se mentir.

Le bloc troyen vous a mis en difficulté...

C'est ça. C'était un bloc bas. Ce n'était pas facile à manoeuvrer. Au final ça fait 1-1, et on remercie le public pour son aide. On est un peu déçus mais on va prendre ce point. C'est mieux que d'avoir perdu.

Ce n'est pas une bonne opération...

Non. On voulait valider le point pris à Lille mais on n'y est pas parvenus. C'est comme ça. Match nul à domicile, ce n'est pas ce qu'on voulait. Mais on va travailler pour faire mieux la prochaine fois.

Vous suivez de près les matches de vos concurrents directs, leurs résultats ?

Je regarde beaucoup de matches. J'aime le foot. C'est sûr qu'en ce moment on regarde de plus près certaines équipes, mais on sait très bien que pour se maintenir il faut déjà se concentrer sur nous-mêmes. C'est ce qu'on fait.

Vous avez perdu Falaye Sacko...

C'est dur. Depuis que Falaye est là, il est super important sur le terrain et en dehors, dans le vestiaire. Je suis de tout cœur avec lui. J'espère qu'il va vite revenir. Il avait le moral dans les chaussettes, avec ses béquilles.

Qu'apporte-il ?

Falaye, c'est un super joueur. Il va vite, il est bon dans les duels et il ressort très bien les ballons. Il était vraiment très important. On va devoir faire sans lui.

Moralement, cette soirée ne risque-t-elle pas d'être dure à encaisser ?

Il faut regarder devant. Il y a une trêve internationale, on va pouvoir se vider un peu les têtes. Derrière, on aura un gros match contre l'OM. Il restera deux mois. Ce sera le sprint final.

Vous gardez la foi ?

Bien sûr. On garde la foi. On sait ce qu'il reste à faire. Même si on avait gagné contre Troyes, le championnat n'aurait pas été terminé. Il n'y a rien de fait. Il reste neuf journées. Ça se jouera jusqu'à la fin.

Laurent HESS

Rédacteur