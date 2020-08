ASSE : la boulette inexplicable de Pierre Ménès sur les Verts

Le Canal Football Club nouvelle version apparaît désormais sur Canal+ le samedi soir et le dimanche soir. Est-ce une raison suffisante pour voir des matches en double ? Pas vraiment, mais c’est pourtant ce que Pierre Ménès a laissé transparaître lors de son analyse de la 2e journée de L1.

Sans doute fatigué par un dimanche où il a dû - comme beaucoup - à s’égosiller contre la chaîne Téléfoot pour ses couacs de diffusion, le consultant du CFC s’est trompé littéralement en évoquant le match entre le RC Strasbourg et l’OGC Nice. Ménès a tout bonnement confondu les Aiglons... avec l’ASSE !

« On a eu droit à un triste Strasbourg-Saint-Étienne »

« On a eu droit à un triste Strasbourg-Saint-Étienne, a-t-il écrit sur son blog avant de retrouver ses esprits. Triste parce que la Meinau avec 5000 spectateurs, ce n’est pas la Meinau. Triste parce que l’effectif du Racing touché par la Covid a perdu en rythme et n’est clairement pas prêt physiquement. Et triste parce que, comme j’ai coutume de le dire, à chaque fois que Laurey débute un match avec un seul attaquant, il finit par perdre. Ça n’a pas loupé face à Nice, dans un match à deux tirs cadrés : le penalty et le ballon piqué de Dolberg. Je pense que la trêve internationale va permettre au groupe alsacien de compenser son retard physique. » Et à Ménès de prendre sans doute un peu de repos bienvenu.