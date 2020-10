ASSE : la brouille entre Ruffier et Puel a atteint un nouveau pic

Stéphane Ruffier a refait parler de lui cette semaine à l’ASSE. Au sortir de la réunion de conciliation avec les dirigeants stéphanois concernant sa mise à pied de juillet dernier, le gardien des Verts a été débouté de sa demande à propos de la retenue de salaire de six jours mais son avocate a obtenu la « réintégration » de son client.

L’ancien portier de l’AS Monaco a donc tout le loisir de s’entraîner à l’Étrat en compagnie de... Laurent Huard. « Après avoir bénéficié d’une gestion à la carte jusque-là, l’ancien gardien de l’AS Monaco semble ne s’être jamais autant entraîné qu’aujourd’hui, précise L’Équipe dans son édition du jour. En revanche, il n’a guère travaillé collectivement. Et encore plus rarement avec les trois autres gardiens qui, eux, entrent dans la hiérarchie établie par Claude Puel pour cette saison (Jessy Moulin, Stefan Bajic et Étienne Green). »

On ne se bouscule pas pour croiser Ruffier à l'Etrat

Tout cela se fait loin, très loin, de l’entraîneur des Verts. Depuis qu’il lui a confirmé par téléphone qu’il ne serait plus le gardien numéro 1 au sortir du confinement, le manager général de l’ASSE éviterait en effet de croiser Ruffier. Et quand c’est le cas, les deux hommes ne se disent même plus bonjour ! Même chose avec Jacky Bonnevay, le premier adjoint du technicien castrais. Le confinement à venir pourrait-il faire bouger les lignes ?