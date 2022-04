Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

« Après ce Lorient – ASSE (6-2) honteux, j'ai en moi de la tristesse, de la déception et de l'énervement. De la tristesse car prendre six buts c'est dur à vivre quand on est joueur. De la déception car j'ai vu onze gars qui ont baissé les bras sur le terrain à partir de l'égalisation. Et de l'énervement par rapport à ce qu'on est en train de gâcher. Après la leçon de football prise face à Marseille (2-4), c'est une deuxième claque de suite. Il va vraiment falloir resserrer la vis car on n'est pas encore sauvé.

A Lorient, les Verts ont gâché deux buts d'avance et je ne sais pas ce qui s'est passé pour qu'on se plonge dans un tel néant ensuite... Certes, il y a de grosses erreurs individuelles. Même si je n'aime pas faire des cas individuels, Kolo nous a encore fait une faute à la Kolo avec ce penalty qui relance complètement les Merlus. C'est une faute professionnelle à ce niveau. A 0-2 à la mi-temps, ce n'est plus le match. Pour moi, on a vraiment abandonné Paul Bernardoni dans sa cage. J'ai vu de la résignation, pas d'envie... Pour moi, Denis Bouanga a bien résumé les choses. « Honte à nous », a-t-il dit. Oui, honte à vous !

« Un vrai manque de respect par rapport aux supporters »

Ce qui me met encore plus en colère c'est que malgré l'interdiction prononcée contre eux, 150 supporters des Verts se sont déplacés de Saint-Etienne jusqu'en Bretagne. Ils ont pris des risques, bravés l'interdiction administrative de déplacement et pour quoi au final ? Bah pour rien sinon un festival de buts pour les Lorientais... C'est un vrai manque de respect. Quand on a des mecs qui se donnent corps et âme comme ça, le minimum c'est de se battre. Ce qu'on n'a pas vu au Moustoir.

Pour moi, en l'absence de Wahbi Khazri, il manque un vrai capitaine à l'ASSE. Contre Lorient et Marseille, c'était Kolo qui n'est capitaine que parce qu'il a l'expérience du FC Séville. Mais en ce moment, son expérience on ne la voit pas. On dirait un débutant et ça rejaillit sur l'équipe. En même temps, à qui peut-on filer le capitanat ? Mis à part Ryad Boudebouz, je ne vois personne d'autre dans cette équipe en capacité de l'assumer quand Khazri n'est pas là. Heureusement, il devrait revenir contre Brest et ça devrait au moins régler ce problème.

Ce qui me dérange aussi, c'est que rien à l'ASSE ne transpire la sérénité actuellement. Il n'y a qu'à voir l'affaire Mahdi Camara. A Lorient, on s'est privé d'un titulaire. Bien sûr, il s'est puni tout seul. Il n'a pas à faire ça. Même s'il y a eu des propos offensants, ça ne se règle pas comme il l'a fait. Surtout quand on sait qu'à côté l'équipe a besoin de toi dans la course au maintien. J'ai fait quelques années dans le milieu du foot et se battre entre collègues, je n'ai jamais vu ça !

« Il faudra faire carton plein à domicile »

Aujourd'hui, j'ai peur pour le maintien. Peur car même si Saint-Etienne est encore 18e et barragiste, le calendrier n'est pas simple : il va y avoir Rennes, Nice ou Nantes à l'extérieur. Je n'imagine pas ces Verts-là prendre trois points contre ces équipes. Dans tous les cas, pour paraphraser Wahbi Khazri, il faudra « se mettre des doigts dans le c** », aller chercher des points contre Brest, contre Reims, contre Monaco. Face à Troyes, on a grillé notre dernier joker à domicile. Maintenant il faut carton plein et réussir le déplacement à Bordeaux la semaine prochaine prochaine. C'est triste car les Girondins sont un club ami par rapport aux supporters mais il faudra faire ce qu'il faut là-bas pour sauver les Verts... »

La chronique ASSE d'Adrien Ponsard Ancien attaquant de l'ASSE, Adrien Ponsard est remonté comme un coucou suite à la gifle subie par les Verts sur la pelouse de Lorient (2-6). Il fixe le cap à tenir jusqu'à la fin de saison avec un sans-faute attendu à domicile … à commencer par le match de Brest samedi (17h).

Alexandre Corboz

Rédacteur