ASSE - La chronique de Mc Pampille : "Attention à ne pas devenir le cheval de Troyes"

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Peut-on espérer voir les cadres rester ?

« Comme tous les supporters de ce club mythique qu'est Saint-Etienne, je suis encore très triste même si une quinzaine de jours sont passés depuis la descente. Il y a toujours ce sentiment de trahison à l'égard des dirigeants, qui, pour moi, sont complètement fautifs de la situation actuelle du club. La colère des fans, cela ressemble à celle des employés d'une usine abandonnée par ses patrons.

« Si « Quick et Flupke », nos deux présidents, avaient mieux agi depuis trois ans... »

Le foot, ce n'est pas qu'une question de vie ou de mort à Saint-Etienne. « C'est plus que ça ! » comme disait l'autre. Peut-être que cette descente s'avèrera être un mal pour un bien. Depuis le temps que ça nous pendait au nez, il fallait aussi s'y attendre. Les gens sont malheureux car il y avait la possibilité de mieux. Si « Quick et Flupke », nos deux présidents, avaient mieux agi depuis trois ans, on n'en serait pas là. On ne leur demande pas grand-chose mais le minimum aurait été d'être présent pour ne pas laisser cette ambiance délétère s'installer. Des supporters jusqu'aux joueurs, tout le monde a ressenti cette absence. Dans un sport comme le foot où beaucoup de choses se jouent dans la tête, il n'y avait pas l'ambiance qu'il fallait pour espérer se maintenir. C'était devenu un grand n'importe quoi et le couvercle de la cocotte-minute a sauté en l'air.

Avec le temps, la tristesse va passer. Il va bien falloir aller de l'avant et préparer cette Ligue 2. La remontée ne sera pas simple mais l'espoir est que cela se fasse avec une nouvelle direction. Peut-être un nouveau patron américain. Le départ de Roland Romeyer et de Bernard Caïazzo me semble inéluctable. Ne serait-ce pour que le club reparte sur des bases saines. Si le duo venait à rester, même avec le meilleur entraîneur du monde, ce serait intenable. Les supporters ne l'accepteront pas après tout ce qui s'est passé. Je ne sais pas si demain sera meilleur avec David Blitzer ou un autre mais on est arrivé au bout d'un projet. Il faut quelque chose de nouveau.

« Quitte à être en Ligue 2, autant jouer vers l'avant et proposer quelque chose »

En attendant le nouveau boss, Laurent Batlles a été nommé entraîneur. Personnellement, je n'ai pas d'avis sur ce choix. Ce dont je suis sûr c'est que l'effectif qu'il a – avec encore beaucoup de jeunes – est trop léger et que la saison va dépendre de la qualité du recrutement. En l'état, on est reparti pour des années de galère. De Batlles, j'attends surtout qu'il ramène du jeu dans le Chaudron. Il est d'abord connu pour ça, pour avoir bien fait jouer l'ESTAC et les avoir fait monter par le jeu. J'espère qu'il fera pareil chez nous. On s'est tellement ennuyé avec les coachs précédents, avec les Puel, Dupraz ou même un peu avant... Depuis trois ans maintenant, l'ASSE est devenue une équipe ultra-défensive. Je n'ai plus envie de m'ennuyer en regardant les Verts. Quitte à être en Ligue 2, autant jouer vers l'avant et proposer quelque chose. Cela ne peut être que mieux.

J'ai vu qu'il souhaitait recruter beaucoup de joueurs de Troyes pour bâtir son projet. Pourquoi pas ? Je comprends son idée de faire venir d'abord des joueurs qu'il connait et en qui il a confiance. Mais attention à ne pas non plus devenir le cheval de Troyes. J'espère sincèrement que ce sera des choix sportifs pour améliorer l'équipe et non simplement un recrutement basé sur le copinage ou les petits arrangements entre amis. On a déjà vécu ça beaucoup trop de fois et aujourd'hui, on en a marre... »

La chronique ASSE de Mc Pampille Encore très marqué par la descente en Ligue 2 et l'abandon des dirigeants de l'ASSE, le rappeur stéphanois McPampille avance vers l'avenir avec beaucoup d'interrogations. Il espère surtout que Laurent Batlles sera l'homme de la situation...

Alexandre Corboz

Rédacteur