ASSE : la LFP a fait une pluie d'heureux parmi les supporters stéphanois

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Peut-on espérer voir les cadres rester ?

Un point positif se dégage de toutes les mauvaises nouvelles qui s’abattent sur l’ASSE depuis la terrible soirée du barrage retour face à l’AJ Auxerre. Les Stéphanois vont pouvoir profiter de la relégation et des matches à huis clos pour économiser sur leur abonnement !

Le progrès annonce ce matin que pour la relégation, la baisse du prix des abonnements à Geoffroy-Guichard serait de 15 à 20% par match environ. Le calcul est effectué match par match puisque les matches à huis clos sont un autre facteur de baisse de tarifs. Le prix de l’abonnement sera calculé au pro-rata des matches accessibles au public à Geoffroy-Guichard.

Après le stade à 10 euros la saison dernière, la baisse des prix des abonnements pourrait permettre au chaudron de rester plein. En 2003-2004, l’affluence moyenne de Geoffroy Guichard en D2 était d’un peu plus de 15 000 spectateurs.

Pour résumer

Les prix des abonnements à Geoffroy-Guichard vont baisser à cause de la triste soirée du barrage face à Auxerre. Avec la relégation et les sanctions disciplinaires, le prix des abonnements sera calculé au pro-rata des matches en déduisant les huis clos avec en plus une baisse de 15 à 20% des prix des matches.