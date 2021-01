ASSE : la crise se durcit, L'Etrat sous haute surveillance

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le mercato des Verts

Déjà très en colère contre la direction, le staff et les joueurs avant le derby face à l'OL, les supporters stéphanois ont franchi un nouveau cap dans la grogne après l'humiliation de dimanche dernier. Hier, une quarantaine de Green Angels ont été reçus au centre d'entraînement des Verts et ont pu rencontrer les joueurs de Claude Puel pour faire part de leur mécontentement.

Ce samedi, c'était au tour des Magic Fans 91 d'appeler à la manifestation à L'Etrat sous le coup de 10h15. Plusieurs centaines d'Ultras (aux alentours de 300) ont répondu à l'appel des leaders du groupe... Et ont eu droit à un comité d'accueil très spécial.

L'Etrat en mode Fort Alamo

En effet, comme nous le rapporte notre correspondant Laurent Hess, les forces de l'ordre ont bouclé la commune à ses deux extrémités. Chaque véhicule souhaitant rentrer était soumis à un contrôle d'identité et à une fouille. Selon Le Progrès, environ 70 gendarmes ont été mobilisé pour cette démonstration de force.

Remonté contre ce qu'ils estiment être un fichage, les supporters présents ont posé leur voiture avant de se réunir en cortège devant l'église et de se rendre à pied au centre d'entraînement quelques centaines de mètres plus loin. Tranquillement, les Ultras ont investi le terrain et interrompu l'entraînement. On vous tiendra informé de la suite des évènements.