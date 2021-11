ASSE : la dataroom serait maintenant fermée, un projet Socios se monte en parallèle !

Zapping But! Football Club L'AS Saint-Etienne : La question du jour

Comme révélé dans nos colonnes ce mercredi matin, la vente de l'ASSE avance bel et bien en marge des résultats calamiteux de l'équipe, dernière de Ligue 1. Dans la foulée de notre article, le site EVECT confirme que trois projets – dont celui du prince Ravichak – ont bien passé la porte de la data room... Et que cette même data room, gérée par le cabinet KPMG, est désormais fermée depuis le 1er novembre.

Cela ne veut pas dire qu'une vente interviendra forcément dans les prochains jours ni les prochaines semaines mais l'avancée est quand même notable. Ayant eu accès aux comptes, les candidats vont pouvoir ajuster ou réajuster leur proposition au tandem Caïazzo – Romeyer, qui ne sont pas franchement d'accord sur le type de projet qu'ils attendent.

Le projet Socios Verts sort du bois !

En parallèle à ce dossier, des supporters se sont mis en tête de lancer un projet Socios d'envergure, intitulé Socios Verts. Président de l'association, Thierry Simonnet a dévoilé ses ambitions au site Poteaux-Carrés. « Nous avons un objectif "fictif" de remplir le Chaudron c'est à dire 42000 personnes », a-t-il fait savoir, affichant deux prix de cotisation ( 30€ pour toute personne physique, 300€ pour toute personne morale) : « On peut nous rejoindre sur le site https://www.socioverts.fr/ et s’inscrire aux demandes de dons, lorsque que le temps de la souscription sera terminé, si le nombre de personnes et que le montant des promesses est suffisant alors le moment sera venu de s’adresser aux propriétaires et décisionnaires de l’ASSE ».

La souscription a été lancée jusqu'à la fin du mois d'avril 2022 avec pour objectif futur de peser au sein du club : « L’éventuelle rentrée au capital n’est pas liée à tel ou tel propriétaire ou repreneur. Nous sommes neutre par rapport à l’identité du ou des propriétaires. Nous plaçons l’entité ASSE au dessus de tout. Notre seul vœu est la pérennité et le développement de notre club de cœur dans les valeurs d’humanisme auxquelles nous sommes attachés. Il nous semble néanmoins qu'intégrer un projet Socios serait une belle idée, une opportunité pour un repreneur, pour lancer une nouvelle dynamique au sein du club ».

🚨 Alerte BUTASSE ! 🚨

LE PÉRIL JEUNES ! 🗣

La stratégie de l’ASSE basée sur les jeunes n’a jamais porté ses fruits. Analyse !

Retrouvez nous en kiosque ou dans notre boutique en ligne ➡️ https://t.co/DvJwVnmOsm pic.twitter.com/sF0a23zip6 — But! Saint-Étienne (@ButASSE) November 3, 2021