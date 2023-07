ASSE : la date des débuts d'Ibrahim Sissoko est connue !

Seule recrue du Mercato de l'ASSE pour l'instant, Ibrahim Sissoko (27 ans) n'a pas pu faire ses débuts avec le maillot vert sur les épaules hier lors du premier match amical contre l'UNFP (5-2). Des débuts différés que Laurent Batlles a pris le temps d'expliquer au Progrès.

« Ibrahim Sissoko était dans les tribunes aujourd'hui et je ne sais pas s'il sera prêt ce samedi contre Grenoble. Il a fait le test VMA mercredi matin avec Gaëtan Charbonnier et Saïdou Sow. On va voir comment ils réagissent. On a malgré tout le temps. Le but c’est de les faire rentrer contre Clermont le 22 juillet. On ne va pas prendre de risques avec des joueurs qui ne sont pas dans le même rythme de travail que les autres ».