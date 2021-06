ASSE : la date du derby contre l’OL connue, mauvaise nouvelle pour les Verts ?

Zapping But! Football Club ASSE : l'hommage des Verts à Loïc Perrin

Si la DNCG n'a pas encore étudié les budgets de tous les clubs pour la saison 2021-22, cela n'empêche pas la LFP d'avancer pour le calendrier du prochain exercice. Dans un communiqué publié hier soir, l'instance a fait savoir que les calendriers de Ligue 1 et de Ligue 2 seront publiés le vendredi 25 juin à midi, à issue du Conseil d'Administration de la Ligue. Le Ligue 2 débutera le 23 juillet prochain. Pour la Ligue 1, il faudra attendre le vendredi 6 août. Les dates des dix chocs déjà connues !

Amazon a déjà choisi ses dix meilleurs affiches. Le nouveau diffuseur de la Ligue 1 débutera sa série de chocs par un PSG – OL le 19 septembre (6e journée) puis ce sera ASSE – OL le 3 octobre (9e journée), OM – PSG le 24 octobre (11e journée), OL – OM le 21 novembre (14e journée) et PSG – AS Monaco le 12 décembre (18e journée).

L'OL s'est imposé dans le chaudron le 3 octobre 2004

Le premier derby de la saison entre l’ASSE et l’OL est donc fixé au 3 octobre, date à laquelle les deux équipes se sont déjà affrontées à quatre reprises dans le passé. Si le bilan est équilibré (deux nuls, une victoire chacun), le site Poteaux Carrés rappelle que ce sont les Gones qui se sont imposés dans le chaudron lors de l’opposition la plus récente à cette date. C’était en 2004, avec un doublé de Juninho et un but de Sidney Govou (3-2).

