ASSE : La défaite à Lorient, le cas Moueffek, Modeste... Puel en dit plus et envoie un message au RC Lens

Zapping But! Football Club ASSE : les meilleures déclarations de l'année 2020

But ! : Claude, comment analysez-vous cette défaite à Lorient ?

Claude PUEL : On a fait une première période solide même si on devait corser l'addition avec pas mal de situations. On avait le match en mains mais on subissait trop. Sur l'égalisation, Lorient marque un super but, un super coup franc. Nous avons trop accepté d'être sur des bases défensives. Les Lorientais nous ont mis sous pression en deuxième mi-temps. On a trop reculé et on leur offre le deuxième but, on est hors de portée sur des passes verticales.

Vous êtes passés à côté d'une belle opération. Vous auriez pu remonter à la 12e place en cas de victoire...

C'est dommage de ne pas ramener au moins un point quand on mène à la pause. On n'a pas réussi à se projeter sur un terrain pas extraordinaire pour faire du jeu. On a été pauvres dans notre jeu. Il faut savoir ne pas trop subir et faire mal à l'adversaire comme ce que nous avions fait à Rennes.

« On sait qu'il faudra batailler comme toutes les équipes autour de nous. On est prêts à ça »

Est-ce un retour sur terre ?

Non. On ne pensait pas être tirés d'affaire. On a perdu ce match. Un autre se présente mercredi. Ça faisait un petit moment qu'on était sur une série intéressante, maintenant il y a eu une défaite, on se doit de réagir face à Lens à la maison. On sait qu'il faudra batailler comme toutes les équipes autour de nous. On est prêts à ça.

Pourquoi avoir sorti Aimen Moueffek alors qu'il venait d'entrer ?

Moueffek ? Bien sûr qu’il n’y a rien contre lui. On a essayé de mettre un élément offensif pour pousser. Avec le petit Rivera qui pouvait dynamiser.



Vous avez marqué sur un corner alors que l'équipe est toujours en déficit sur les coups de pied arrêtés...

C'est bien. On manquait de poids. On l'a payé notamment lors du dernier derby. Là, on retrouve plus de présence. Il faut attaquer les ballons. Il faut de la conviction. C'est aussi une question de concentration. Ce sont des situations importantes, ça peut débloquer un match.



Les débuts d'Anthony Modeste sont laborieux...

Il continue de travailler. Il est assidu. Il fait les efforts à l'entraînement.

Wahbi Khazri sera-t-il opérationnel mercredi contre Lens ?

Il sentait une réaction désagréable au niveau de sa cuisse. C'est pour ça qu'il n'est pas venu à Lorient. On va voir selon l'évolution.

Et Romain Hamouma ?

Ce sera plus long pour Romain. Il faut des semaines de cicatrisation. On prendra le temps qu'il faudra. On attendra qu'il ait récupéré tous ses moyens.



Pourquoi avoir donné trois jours de congés à vos joueurs après le match nul contre Reims (1-1) ?

C'était prévu. On avait pas mal enchaîné, avec des matches tous les trois jours. Il n'y avait pas eu de jours de congés. Il était nécessaire de souffler. Ça avait fait du bien. Il y avait une belle qualité aux entraînements après ces trois jours de repos.