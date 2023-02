ASSE : la défaite de Bastia a servi de leçon aux Verts

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

A Nîmes, lundi soir, l'AS Saint-Etienne n'aura tremblé que dans les dernières minutes, quand les Gardois, revenus à 2-1, ont poussé pour égaliser. Mais avant cela, les Verts, bien dans leur match, ont déroulé tranquillement et marqué deux buts. Interrogé par le site Evect, Léo Pétrot a expliqué que le revers à Bastia (0-2) le 31 janvier avait servi de leçon à son équipe en matière d'engagement sur terrain adverse...

"On est satisfait, nous étions sur deux victoires d’affilée à domicile, c’était important pour nous de montrer qu’on pouvait être solide à l’extérieur et qu’on pouvait ramener des points. C’est chose faite, on est satisfait. On s’attendait ce soir à un match à peu près similaire à celui de Bastia, en l’occurrence on s’était fait rentrer dedans et là, on a très bien répondu. On a fait le match qu’il fallait, on arrive à mener de deux buts, derrière on doit mieux gérer sur la fin de rencontre mais dans l’ensemble on est satisfait. Les victoires appellent les victoires, elles permettent au groupe de vivre un peu mieux, de prendre de la confiance et de travailler dans la sérénité la semaine. Il ne faut pas lâcher, on doit garder ça et donc ne pas faire moins. On ne va pas s’enflammer, on a toujours le même objectif en tête, on reçoit Pau dès samedi, on va bien récupérer et tout de suite faire un gros match pour continuer à prendre des points."