ASSE : la défense à trois de Dupraz à la poubelle ?

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

Pas vraiment convaincu par ce système

« Je ne suis pas fan de la défense à trois de Dupraz, un système que le Savoyard utilise depuis son arrivée, y compris quand l'ASSE se déplace à Bergerac (0-1). Je trouve que l'ASSE n'a pas les pistons capables de jouer dans ce système-là. Maçon, Thioub, Youssouf et Sacko ont été alignés à droite, mais ils ne sont pas plus de vrais pistons que Kolo à gauche, une option qui me paraît un peu trop défensive, surtout à domicile. Je comprends que Dupraz ait voulu densifier le secteur défensif car l'ASSE prenait beaucoup trop de buts avant son arrivée. Elle en prend moins aujourd'hui, mais je ne suis pas convaincu pour autant qu'une défense à trois soit la bonne formule pour aller chercher le maintien. On a vu les Verts concéder énormément d'occasions à Paris (1-3) et j'avais déjà trouvé l'équipe fébrile lors du match précédent, contre Strasbourg (2-2), avec un Mangala peu rassurant.

Un bon vieux 4-4-2, ce serait mieux !

Je trouve qu'au centre de la défense à trois, l'ancien international n'offre pas plus de garanties que Moukoudi ou Kolo. Personnellement, j'aimerais voir l'ASSE en 4-4-2, avec le duo Hamouma-Khazri devant, ou avec Crivelli. Cela permettrait notamment à Bouanga de jouer à son meilleur poste, à gauche, où il vient de briller au Parc. Boudebouz, en faux pied, pourrait s'occuper du couloir droit dans ce système-là, comme Dupraz l'avait évoqué il y a quelques semaines. C'est une zone dans laquel il aime bien évoluer. Parmi les options tactiques du Savoyard, je n'ai pas compris pourquoi il avait aligné Camara en défense centrale à Paris, vu les nombreux défenseurs centraux de son effectif (d'ailleurs où est passé le jeune Bakayoko ?) et son impact au milieu. Je pense qu'il faut arrêter de l'utiliser à toutes les sauces et le stabiliser dans l'entre jeu. J'aimerais aussi revoir Trauco, voire Neyou, deux joueurs qui sont bien plus à l'aise balle au pied que certains de leurs coéquipiers, dans une équipe qui manque de maîtrise technique, comme l'avait regretté Dupraz après Strasbourg. Le 4-4-2 permettrait aussi un jeu plus direct, davantage tourné vers l'avant. Pour enflammer le Chaudron, c'est ce qu'il faut. Il est temps de lâcher les chevaux !»

Laurent HESS

Un pragmatisme lié aux résultats avant tout

« Quand on connait les grands principes de Pascal Dupraz, on peut être étonné par son système de jeu depuis son arrivée. Mais à mon sens, cela correspond avant tout à une forme de pragmatisme. L'ancien coach d'Evian, Toulouse ou Caen est superstitieux. Pour lui, « on ne change pas une équipe qui ne perd pas » et, avant le déplacement au Parc des Princes, l'équipe restait sur quatre matchs sans défaite en Ligue 1 (3 victoires, 1 nul). S'il avait changé pour changer, même face au PSG, on lui aurait de toute façon reproché...

Pour le 4-4-2, la clé c'est Crivelli

Je suis d'accord dans le fond avec Laurent concernant le 4-4-2. Je pense que le Haut-Savoyard partage aussi cette conviction, lui qui est un grand fan de Sir Alex Ferguson et de son Manchester United des grandes années. Aujourd'hui, l'un des problèmes était qu'il ne disposait pas de son point d'ancrage, Enzo Crivelli squattant l'infirmerie depuis son arrivée. Pour moi, il était difficile d'envisager jouer en 4-4-2 avec un duo composé de Wahbi Khazri, Romain Hamouma et/ou Denis Bouanga et/ou Arnaud Nordin. Les profils étaient trop proches. Aux dernières nouvelles, Enzo Crivelli pourrait revenir pour Metz. On peut donc espérer un changement en ce sens.»

Alexandre CORBOZ