ASSE : La défense des Verts, une honte de l'histoire ?

Ce n'est plus un secret. La défense de l'ASSE est une calamité et (presque) aucun joueur du secteur n'échappe aux critiques depuis plusieurs semaines. Mangala, Kolo, Moukoud ou encore Nadé, tous continuent de perdre des matches et lâchent leur gardien, Paul Bernardoni. Ce fut encore le casson hier samedi, face au Stade Rennais avec une défaite logique, 2-0.

Pis, les Verts pourraient battre cette saison un triste et honteux record. Avec une défense, et une équipe, qui resterait dans l'histoire comme étant celle qui a encaissé le plus de buts. On en est plus très loin. Alors qu'il reste trois journées de L1, l'ASSE a déjà encaissé 70 buts. Comme le rappelle le site de supporters, poteauxcarrés, c'est moins qu'en 1948-1949, avec 72 buts, et moins qu'en 58-59, avec 73. Mais on imagine mal les Stéphanois ne pas prendre plus de trois buts lors des prochaines journées.

Le record, toutes catégories, date de la saison 46-47 avec 84 buts encaissés.

Pour résumer L'ASSE, comme on pouvait le redouter, s'est inclinée sur la pelouse du Stade Rennais (0-2) sans jamais pouvoir espérer quoi que ce soit. Alors que l'équipe de Dupraz est engluée à la 18e place du classement, la défense pourrait rester dans l'histoire. Et pas de la plus belle des manières.

Benjamin Danet

Rédacteur