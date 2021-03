ASSE : la dernière action coup de poing des supporters contre le duo Romeyer – Caïazzo

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le joli coup Pape Cissé

Dans une lettre ouverte signée, plusieurs groupes de supporters de l'AS Saint-Etienne (Union des Supporters Stéphanois, les Green Angels et les Indépendantistes Stéphanois) ont envoyé ce vendredi un message fort à leur direction, d'adressant directement à leurs présidents, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer.

La lettre ouverte des supporters des Verts

Dans cette lettre, l'USS, les GA92 et les IS98 ont témoigné leur colère face à l'urgence de la situation, demandant à leurs présidents et actionnaires d'activer le processus de vente et de fixer le prix du club stéphanois. Voici l'intégralité du communiqué :

LETTRE OUVERTE COMMUNE A L'INTENTION DE #ROMEYER ET #CAIAZZO : IS98 - USS - GA92 pic.twitter.com/3LFeky5X7C — Peuple Vert en colère (@VertsEnColere) March 26, 2021