ASSE : la dernière excuse des joueurs va faire s'étrangler les supporters

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Denis Bouanga

Avec trois points, l'ASSE est dernière de Ligue 1 après 8 journées. Un constat implacable qui trouve une multitude de raisons : un effectif trop jeune, inexpérimenté, les blessures, les suspensions, l'absence de recrutement, un Claude Puel contesté pour ses méthodes trop autoritaires, pour ses changements incessants dans le onze, ses tactiques à géométrie variable, sa propension à aligner ses joueurs à des postes qui ne sont pas les leurs… Mais RMC a eu droit, via une source interne à l'ASSE, à une raison passée jusque-là sous silence…

Cette raison, ce serait la vente du club ! "Ce n'est pas possible d’être à fond avec autant d’incertitudes, c’est palpable", a déclaré cette source à la radio. Si les joueurs sont en dedans, c'est donc parce qu'ils ne savent pas de quoi leur avenir sera fait ! La vente de l'ASSE, qui promet l'arrivée d'un investisseur riche et donc la mise en place d'un projet ambitieux, aurait ainsi tendance à torpiller le moral des Verts. Incroyable. Les destinataires de la prochaine banderole assassine des ultras stéphanois, qui ont cartonné les dirigeants et Puel face à Nice (0-3) samedi, sont tout trouvés…

Et toujours des distensions entre les présidents #ASSE https://t.co/Gnj7cLhY9J — Envertetcontretous (@Site_Evect) September 28, 2021