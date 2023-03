ASSE : la descente en Ligue 2 a écoeuré cet ancien Vert

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

A son arrivée, il avait crée la sensation. Recrue phare d'un mercato estival des Verts au mois de juillet 1989 qui, pour diverses raisons, n'avait pas marqué les esprits. Les plus anciens supporters de l'ASSE n'ont pourtant pas oublié Rob Witschge, ancien de l'Ajax d'Amsterdam et fière allure, débarquée dans le Forez pour redonner de l'allant à la formation alors entraînée par Robert Herbin.

Aujourd'hui âgé de 56 ans, le Batave a donné de ses nouvelles au quotidien stéphanois, Le Progrès. Et force est de constater qu'il a tourné la page de ses vertes années. "Je suis désormais copropriétaire d’une agence de marketing et je suis également un agent de football pour la société Key United. Je n'ai gardé hélas aucun lien avec mes anciens coéquipiers stéphanois. Je ne regarde plus les informations concernant l’ASSE depuis que le club est descendu en L2. Je sais qu’ils ne vont pas très bien, mais je ne m’en soucie pas régulièrement. Mais bien entendu que ça me rend triste car c’est un grand club. Je n’ai qu’une chose à dire : "Allez les Verts !"