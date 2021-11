ASSE : la direction démonte le projet Ravichak et engage une procédure judiciaire !

Zapping But! Football Club ASSE : l'hommage des Verts à Loïc Perrin

Alors que l'ASSE doit recevoir des offres de rachat ce lundi, il est désormais acquis que le projet cambodgien porté par le prince Norodom Ravichak n'aboutira pas. Un communiqué cinglant de la direction est tombé ce lundi, et le « manque de crédibilité » du projet de Ravichak est pointé...

L'ASSE porte plainte pour faux, usage de faux et tentative d’escroquerie !

« Les actionnaires de l’ASSE ont engagé un processus de cession confié à KPMG depuis le mois d’avril dernier, peut-on lire. KPMG a invité les candidats à la reprise du club à transmettre leur meilleure offre ce lundi 8 novembre. Ce process a permis de mettre en lumière le manque de crédibilité de certains candidats. C’est le cas de Norodom Ravichak et de son conseil Maitre Carlos Bejarano qui a fourni un document de garantie financière de 100 millions d’euros émanant d’une grande banque internationale qui se révèle être un faux. Les actionnaires ont donc interrogé leurs avocats sur les conséquences juridiques et judiciaires consécutives à la production de ces faux documents en vue d’être autorisé à participer au processus de cession. Au vu de leurs conclusions, il a été résolu de déposer une plainte entre les mains du procureur de la République de Paris pour des faits de faux, usage de faux et tentative d’escroquerie. »

Et à la direction du club forézien d'ajouter : « Les actionnaires regrettent que ces allégations aient pu être reprises dans certains organes de presse sans vérification et aient ainsi pu porter atteinte à la réputation de l’institution ASSE et fortement perturbé le processus de cession. Les actionnaires espèrent que cet épisode incitera certaines publications à ne pas accorder de crédit à des informations fantaisistes et non vérifiées. Les actionnaires de l’ASSE confirment que KPMG fait preuve de la plus grande vigilance dans le contrôle de la crédibilité financière de chaque candidat. Les actionnaires entendent continuer le processus de vente afin de céder le club à un investisseur représentant tous les gages de sérieux et la surface financière nécessaire pour donner à l’ASSE les moyens de ses légitimes ambitions. »