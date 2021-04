ASSE : la famille Khazri règle ses comptes avec Puel

Lancée dans une opération d'assainissement de ses finances, l'AS Saint-Etienne a donné carte blanche à Claude Puel pour remodeler son effectif. Celui-ci a tenté de pousser plusieurs gros contrats vers la sortie. Il y est parvenu l'été dernier avec Yann M'Vila (Olympiakos), Loïc Perrin (retraite) et Yohan Cabaye (retraite), mais pas avec Ryad Boudebouz et Wahbi Khazri. Les deux joueurs sont restés dans le Forez, même s'ils y ont ciré le banc plus souvent qu'à leur tour lors de la première partie de saison.

"A partir du moment où on le laisse s'exprimer…"

Khazri est revenu en grâce ces dernières semaines et s'est montré décisif, notamment à Angers (1-0) et à Nîmes (2-0), marquant au cours de deux victoires précieuses dans la course au maintien. Ce qui autorise son frère, Fouad, a réglé ses comptes dans Le Parisien… "Wahbi est quelqu'un de respectueux, ce n'est pas son genre de faire la gueule dans son coin. S'il a quelque chose à dire, il le dit en face. On a été éduqués comme ça. Ce n'a pas été facile pour lui, mais il est costaud mentalement.

"Ma mère était un peu triste de le voir pas très bien. Notre père l'a encouragé à travailler encore plus et à ne pas lâcher. Saint-Etienne a tout fait pour se séparer de lui, l'envoyer au Qatar ou en Turquie, mais lui voulait rester en France et renverser la situation. Il a apporté la meilleure des réponses sur le terrain. Ce n'est pas quelqu'un de rancunier. C'est juste une satisfaction personnelle de montrer qui il est vraiment, à partir du moment où on le laisse s'exprimer." A partir du moment où Claude Puel le laisse s'exprimer, plus précisément…