ASSE : la fin de l’ère Puel est redoutée, des conséquences fâcheuses à venir dans le vestiaire ?

La nouvelle est tombée hier au beau milieu de l’après-midi : Xavier Thuilot a quitté l’ASSE. Directeur général des Verts depuis plus d’un an, l’ancien homme fort du RC Lens a fait ses valises en raison de ses nombreux désaccords avec Roland Romeyer.

Si on sait depuis que le dossier Ruffier a fait partie des raisons qui ont éloigné les deux hommes, on peut aujourd’hui se poser la question de l’avenir de Claude Puel. Garant du projet sportif depuis octobre 2019, le coach des Verts perd un atout maître avec Thuilot et semble se retrouver seul au front en première ligne.

« Puel pouvait jouer les gros bras car il avait derrière lui le bras armé Thuilot »

« Avant, Claude Puel pouvait jouer les gros bras car il avait derrière lui le bras armé qui était Thuilot, explique RMC Sport. Aujourd’hui, que vont dire les cadres quand ils vont s’apercevoir que le plein pouvoir et entier de Puel s’est effrité ? On reste perplexe devant les conséquences du départ de Thuilot. C’est probablement la fin de l’effet Puel. On n’a pas de garanties... Les conséquences pour Puel seront assez lourdes et assez rapides. » Invité à rebondir ce sujet sensible, Daniel Riolo a confirmé ses craintes sur le projet Puel : « Oui, là je pense que c’est un peu la fin. »