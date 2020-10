ASSE : la fin du Mercato n'est pas le seul casse tête de Puel

Après la défaite de l'ASSE à Lens (0-2) samedi, Claude Puel a défendu Timothée Kolodziejczak et Wahbi Khazri, tous deux expulsés à Bollaert. Puel a aussi commenté avec indulgence les débuts dans l'élite de Saidou Sow (18 ans), et la première titularisation d'Alpha Sissoko. Depuis, c'est le Mercato qui accapare le Manager stéphanois, qui vient d'enrôler le Grec Retsos (Leverkusen) en prêt, tout en restant à l'affut d'un ou deux coups de dernière minute.

4 Verts seront suspendus contre Nice !

Mais le Castrais a aussi, déjà, la tête à la prochaine journée de championnat. Car pour la réception de Nice le dimanche 18 octobre, Timothée Kolodziejczak et Wahbi Khazri, expulsés à Lens, seront automatiquement suspendus. Ce qui sera également le cas d'Yvan Neyou et Yvann Maçon, pour accumulations de cartons. Pour compenser ces absences, Puel devrait pouvoir enregistrer le retour de Mathieu Debuchy, et peut-être celui de Gabriel Silva. Les réintégrations de Ryad Boudebouz et Miguel Trauco sont également envisagés. Quant à Charles Abi, touché aux ligaments d'un genou à Marseille (2-0), son retour n'est pas prévu avant encore quelques semaines.