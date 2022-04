ASSE : la gifle de Lorient ravive de mauvais souvenirs face à Bordeaux et Lens, le chat noir identifié !

Zapping But! Football Club ASSE : Pascal Dupraz a-t-il un avenir à Sainté ?

Non seulement cela faisait 38 ans, depuis le 31 mars 1984 à Bordeaux (0-7) que les Verts n'avaient plus pris six buts en Ligue 1 mais le club n'avait plus connu pareille remontada de deux buts au tableau d'affichage depuis le 4 novembre 2007 et une défaite face au RC Lens (2-3) à Bollaert.

Cela faisait également depuis février 2000 que la défense ligérienne n'avait plus encaissé quatre buts sur deux matchs consécutifs de L1 (Bastia, Montpellier).

Harold Moukoudi, quel chat noir !

Parmi les autres chiffres qui vont faire grimacer les supporters des Verts, la médiocrité constante de l'équipe lorsqu'elle joue en prime time à 21 heures, l'ASSE restant sur une série de 19 matchs de L1 sans victoire à cet horaire (8 nuls, 11 défaites). Un joueur symbolise malgré lui ces difficultés récurrentes : Harold Moukoudi, lui qui n'a gagné aucun des 19 derniers matchs qu'il a disputé (7 nuls, 12 défaites).

Les Verts ont pris une gifle historique Humiliés au Moustoir face au FC Lorient (2-6) hier soir, les joueurs de l'ASSE ont réellement été affligeant. Comme le rapporte le compte Twitter de PokerStars, la gifle reçue par les Verts est historique à plus d'un titre.

Alexandre Corboz

Rédacteur