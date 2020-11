ASSE : la guéguerre avec Ruffier au cœur du fiasco actuel ?

Avant le match ASSE-Montpellier (0-1), le site Poteaux Carrés a interrogé Jody Viviani, passé par les deux clubs et aujourd'hui conseiller auprès de joueurs, après avoir terminé sa carrière à Toulon. L'ancien portier s'est notamment prononcé sur la situation des gardiens à Saint-Etienne.

"De mon époque il reste encore Jessy, cette saison il est numéro un et je suis content pour lui, a confié Viviani. Quand j’étais au club, il était numéro trois. Je garde un très bon souvenir de l’homme et du joueur. C’est un bosseur qui travaille avec humilité. Je pense que Jessy est récompensé depuis quelques mois du travail qu’il a très longtemps fait dans l’ombre."

« La situation actuelle est désagréable pour tout le monde »

Et à lui d'ajouter : "C’est compliqué de me prononcer sur la mise à l’écart de Stéphane Ruffier, je n’ai pas les tenants et les aboutissants. Il faudrait que les responsables du club et le joueur arrivent à trouver une solution parce que la situation actuelle est désagréable pour tout le monde. Laisser traîner, ce n’est pas le top, tant sportivement qu’humainement. » Alors que Stéphane Ruffier a été débouté par la commission juridiques de la LFP de ses demandes concernant la contestation des sanctions disciplinaires infligées à son encontre par l'ASSE, les dirigeants, priés de la réintégrer aux séances d'entraînement collectives, ont fait appel de la décision.