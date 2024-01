ASSE : de nouvelles tensions Romeyer - Caiazzo ?

Zapping But! Football Club ASSE : vente des Verts, faut-il vraiment y croire ?

Ce lundi, le site En Vert Et Contre Tous, réputé proche de Roland Romeyer, publie un article sur "les SMS ratés de Bernard Caiazzo". Un récapitulatif de toutes les bourdes réalisées par le président du conseil de surveillance via des messages arrivés aux mauvais destinateurs. Le dernier en date concerne Stéphane Ruffier et a été révélé par le principal intéressé lors de son interview à So Foot. L'ancien gardien a révélé que Caiazzo avait envoyé un texto à des journalistes pour demander à ce qu'il soit matraqué mais l'agent du Basque l'avait reçu...

Pourquoi un tel article maintenant ?

Cet article à charge interpelle dans la mesure où la révélation de Ruffier est intervenue il y a plusieurs semaines déjà. Très éloigné de l'actualité de l'ASSE depuis plusieurs années, même s'il tente d'influer sur certaines grandes décisions comme la vente du club ou la nomination des entraîneurs, Bernard Caiazzo serait-il à nouveau en désaccord avec Roland Romeyer, ce qui justifierait cet article à charge ?

