ASSE : la légende Alan Shearer couronne Wesley Fofana

Les choses vont mieux à l'AS Saint-Etienne, qui a conclu l'année 2020 par une série de cinq matches sans défaite. Mais les pessimistes noteront que les hommes de Claude Puel n'ont remporté qu'un seul de leurs 14 derniers matches après avoir remporté les 3 premiers. A l'époque où Wesley Fofana était titulaire. Quand le défenseur central a été transféré à Leicester, les Verts avaient déjà commencé à déraper mais la chute a été plus douloureuse encore après le départ du pilier défensif.

Les Foxes, eux, n'ont pas eu à se plaindre de leur recrue, loin de là. Si Brendan Rodgers a attendu deux ou trois matches avant de lancer Fofana en Premier League, une fois qu'il lui a donné sa chance, il ne l'a plus sorti de son onze de départ. Et le Marseillais a ébloui tous les observateurs du championnat anglais.

A tel point qu'en cette période de fête, il figure dans la plupart des listes des meilleurs joueurs au poste de défenseur central. Les consultants des grandes chaînes de télévision sont invités à donner leur onze de la première partie de saison. Alan Shearer, légende du football anglais, champion avec Blackburn en 1995, buteur en série à Newcastle, en a fait un titulaire dans son équipe de rêve. Sacrée reconnaissance.

Wesley Fofana makes it in Alan Shearer's team of the season so far. Just a reminder, he was rated behind Saliba at St Etienne but because of football reasons, he isn't good enough to start at Arsenal. Hope this changes in 2021 👍😁, am positive. pic.twitter.com/uqHZ6MakyE