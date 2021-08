ASSE : la menace CAN plane déjà sur les Verts !

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur la gestion de l'espoir Bilal Benkhedim

En présence des ancien stéphanois Roger Milla, Didier Zokora et Siaka Tiéné, le tirage au sort de la phase de groupes de la CAN 2022 a été effectué mardi dernier à Yaoundé. Pays organisateur, le Cameroun d'Harold Moukoudi et Yvan Neyou affrontera le Burkina Faso, le Cap Vert et l'Ethiopie. Dans le groupe B, la Guinée de Saidou Sow retrouvera le Sénégal d'Assane Diousse et Boubacar Fall, le Zimbabwe et le Malawi. Dans le groupe C, le Gabon de Denis Bouanga jouera contre le Maroc, le Ghana et les Comores. Et dans le groupe F, la Tunisie de Wahbi Khazri affrontera le Mali, la Mauritanie et la Gambie.

Au moins 7 joueurs absents, avec 4 journées de L1 et la Coupe de France au programme

Durant la compétition, les matches vont s'enchaîner pour l'ASSE. En Ligue 1, les Verts doivent se déplacer à Angers et à Lyon, et ils doivent recevoir Lens et Montpellier. Mais les joueurs présents à la CAN pourraient aussi rater le 16e de finale de Coupe de France programmé les 2 ou 3 janvier, si l'ASSE est qualifiée. Et il y aura deux autres tours pendant la CAN, les 29 et 30 janvier (8e de finale), puis les 8 ou 9 février (quart de finale).

Camara et Youssouf aussi pourraient disputer la compétition

Avec Moukoudi et Sow, c'est donc sans la charnière centrale alignée lors des deux dernières journées de L1 que Claude Puel devra vraisemblablement composer durant la CAN, mais aussi sans Neyou, pilier du milieu de terrain, et sans Khaeri et Bouanga, ses deux meilleurs attaquants. L'ASSE risque donc d'être considérablement affaiblie, au cœur de l'hiver. Et elle le serait encore plus si Mahdi Camara et Zaydou Youssouf venaient à accepter de participer à la compétition avec la Gambie et les Comores. Les deux milieux de terrain ont été approchés à plusieurs reprises dernièrement. Et la porte resterait entrouverte...