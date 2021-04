ASSE : la méthode Puel comparée au modèle du FC Barcelone !

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

S'il y a une chose que les observateurs n'ont jamais dit à propos de Claude Puel, c'est bien que le jeu de ses équipes était flamboyant. Ancien milieu de terrain récupérateur, l'entraîneur des Verts s'y connaît en préparation athlétique, en impact, en pressing et en tactique mais pour le reste… Pourtant, dans L'Equipe, Raynald Denoueix n'a pas hésité à comparer son OGC Nice (2012-16) au grand FC Barcelone !

"Son milieu, c'était le Barça"

"La beauté, c'est subjectif. En Espagne, toutes les équipes ne jouent pas non plus de la même manière. L'Atlético n'est pas le Real, et tout le monde n'a pas les défenseurs pour faire des une-deux dans sa surface. L'important est d'avoir une méthode, une idée directrice et ça arrive aussi en France. Gauthier Ganaye, le président de Nancy, dit qu'il s'appuie sur une idée de jeu, presser à la perte, et ils choisissent l'entraîneur et les joueurs en fonction. Tous les clubs devraient avoir cette cohérence."

"Galtier suit aussi une idée à Lille, on voit une méthode comme on la voyait avec Claude Puel à Nice. Son milieu, c'était le Barça, sauf que les joueurs partent ensuite pour des raisons pas spécialement sportives. A Lyon, à Lorient avec Régis Le Bris (directeur du centre), beaucoup de formateurs ont des idées sur des aspects collectifs." Puel parviendra-t-il à faire jouer ses Verts comme les Blaugranas ?