ASSE : la nouvelle banderole des ultras cible Romeyer et Caiazzo !

Les Green Angels ont de l'inspiration et ils la font partager avec tous les amoureux de l'ASSE qui, comme eux, souffrent de la situation actuelle. Situation qui pourrait se conclure par une relégation si la bande à Dupraz ne prend pas au moins un point à Nantes samedi soir... Pour la troisième fois en autant de jours, le groupe ultra a accroché une banderole aux grilles de l'Etrat.

Après les joueurs, c'est au tour de Roland Romeyer et Bernard Caiazzo de prendre cher. "Vous avez osé un "coup de poker" pour cette saison... On n'a pas vu de carré d'as mais une paire de bouffons... Maintenant assumez !!!" Pascal Dupraz et Claude Puel peuvent s'attendre au pire demain ou vendredi !

Décidément, les Green Angels ont des messages à faire passer à l' #ASSE https://t.co/xrD3RS5jBH — Envertetcontretous (@Site_Evect) May 18, 2022

Pour résumer Pour la troisième fois en trois jours, les Green Angels ont accroché une banderole sur les grilles du centre de l'Etrat pour faire connaître leur colère face à la situation sportive. Cette fois, ce sont les propriétaires de l'ASSE, Bernard Caiazzo et Roland Romeyer qui sont dans le viseur.

Raphaël Nouet

Rédacteur