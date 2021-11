ASSE : la nouvelle déclaration d'amour de Laurent Batlles aux Verts

Zapping But! Football Club ASSE : l'hommage des Verts à Loïc Perrin

C'est un match forcément particulier qui se profiler pour Laurent Batlles. Resté neuf ans à Saint-Etienne, entre la fin de sa carrière de joueur et le début de celle d'entraîneur, l'actuel coach de Troyes ne pouvait rester insensible au moment de recroiser la route des Verts. Des Verts que beaucoup aimeraient le voir diriger à l'avenir…

"J'ai vécu deux ans à Saint-Étienne en tant que joueur, sept ans comme entraîneur. Ma famille réside là-bas, certains de mes amis montent exprès de Saint-Étienne pour venir aux matches et voir un peu comment ça se passe. C'est toujours particulier. Ils m'ont tous envoyé des messages pour me dire "Que le meilleur gagne" mais dans un sens, il y avait marqué après "Allez les Verts". J'ai surtout envie que l'on fasse un bon match. Je sais ce que représente pour moi ce maillot, ce qu'il a représenté. Maintenant, je suis à Troyes, j'en suis très content et j'ai très envie que devant nos supporters on gagne notre match."

