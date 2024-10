ASSE : la Nouvelle-Zélande n’a pas fait de cadeau pour Ben Old

Si l’ASSE espérait un petit cadeau de la sélection de Nouvelle-Zélande concernant Ben Old, il n’en a rien été. Le sélectionneur Darren Bazeley n’a en effet laissé aucun de ses joueurs rentrer en club avant le match amical de ce lundi matin contre la Malaise à Auckland. Un match remporté 4-0 par les All-Whites où l’ailier des Verts a encore été titulaire, disputant même 77 minutes de la rencontre.

157 minutes de jeu et un retour de plus de 30 heures

Avec plus de 157 minutes dans les jambes, Ben Old va désormais s'atteler à un véritable parcours du combattant en alignant les grandes lignes aériennes pour faire les 18 844 kms entre Auckland et Saint-Etienne.

Dans le meilleur des cas, il lui faudra 30 heures pour rejoindre le Forez via une escale à Dubaï et un atterrissage à Paris. Bien qu’il a fini son rassemblement international depuis quelques heures, Old n’est pas attendu à Sainté au mieux avant mercredi voir jeudi. Et dans quel état ?

