ASSE : la pression des supporters, son avenir... Claude Puel ne désarme pas

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

But ! : Claude, quel est votre regard sur les incidents qui ont retardé le coup d'envoi du match contre Angers ?

Claude PUEL : Je n’ai pas à rentrer dans ces considérations là. L’environnement c’est aux dirigeants de le gérer. Moi, ce qui m'incombe, c'est le terrain, l'équipe.

Elle a bien réagi...

Oui. Les joueurs n'ont pas subi la situation. Il faut les féliciter. C'est ce que j'ai fait à la fin du match. Ils ont démontré un cœur énorme. Ce n'était pas simple de garder le fil mais ils sont restés concentrés. Ils étaient prêts pour ce match. L'entame a été très bonne. Il y a eu du jeu, on a étouffé l'adversaire. Malheureusement, on n'a pas concrétisé et le scénario des matches précédents s'est répété avec l'ouverture du score, sur un coup de pied arrêté. Mais malgré ces vents contraires, on n'a rien lâché et on a été récompensés. On a fait preuve d'abnégation.

Les entrants ont apporté leur contribution...

Oui. Tous les joueurs étaient à l'unisson. Il y a une belle osmose dans ce groupe. Sur la physionomie du match, je pense qu'on a perdu deux points.

Comment imaginez-vous votre avenir ?

Ecoutez, moi je resté concentré, près de mes joueurs. Ils assument la situation. Pour les jeunes, c'est très formateur. Dans la difficulté, ils font preuve de qualité. Les moins jeunes encadrent très bien. J'aurais aimé qu'ils soient pleinement récompensés avec les trois points.

« On vit beaucoup d’adversité depuis le début de saison mais je vois un groupe qui évolue, qui ne lâche rien. Tout n’est pas parfait mais on donne tout »



Wahbi Khazri a encore été décisif...

Wahbi est important. Il est efficace. Il concrétise la débauche d'énergie autour de lui. C'est un joueur qui a une gestuelle un peu différente et qui surprend l'adversaire. En ce moment il est bien. Il est leader. Dans le vestiaire il est important. On s'appuie sur lui.

On n'entend plus vos dirigeants...

Moi ce qui m'intéresse, c'est d'être toujours pragmatique et de rester professionnel. De faire en sorte que l'équipe puisse relever la tête, aller chercher la victoire et remonter au classement petit à petit. Il y a un groupe de qualité. Si nous arrivons à remonter au classement, les choses se feront naturellement.

Vous demandez du temps ?

Je ne demande rien du tout. Je reste concentré sur ma tâche.

Que répondez-vous à ceux qui demandent votre démission ?

Je n'ai rien envie de répondre du tout. On est dans une situation difficile. On vit beaucoup d’adversité depuis le début de saison mais je vois un groupe qui évolue, qui ne lâche rien, qui met beaucoup d’intensité dans les entrainements. Tout n’est pas parfait mais on donne tout. C'est ce caractère qui m'intéresse, ce potentiel, cette abnégation.