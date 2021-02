ASSE : La prolongation de Debuchy fait débat chez les Verts

Oui

« Je suis pour une prolongation de Mathieu Debuchy, mais sous certaines conditions. L'ancien Gunner aura 36 ans cet été et ce n'est pas lui faire injure que de dire qu'il n'a plus ses jambes de 20 ans. Depuis son arrivée il y a trois ans, il est l'un des plus gros salaires de l'effectif. Mais je ne pense pas que sa prolongation soit pour lui une histoire d'argent et je le verrais mal refuser un nouveau bail même s'il devait baisser ses émoluments.

Cette saison montre en tout cas qu'il reste un élément important de l'équipe. Avec lui sur le terrain, cela se passe souvent beaucoup mieux pour l'ASSE. La « Buche » est un guerrier, il tire l'équipe vers le haut par présence, son charisme, sa combativité. Et il reste capable de claquer quelques buts avec sa détermination sur coups de pieds arrêtés. Difficile de ne pas aimer ce joueur tant il incarne les valeurs du club. Les jeunes ont forcément à apprendre de lui, surtout que les cadres performants, les exemples à suivre, ne sont pas légion chez les Verts.»

Laurent HESS

J'ai des réserves

« Je comprends totalement les arguments de ceux qui veulent prolonger Mathieu Debuchy. Quand il est sur le pré, le capitaine des Verts est irréprochable et il semble vouloir continuer sa carrière encore un peu. Maintenant, puisqu'il s'agit d'un joueur qui aura 36 ans en juillet prochain et qui joue à un poste de latéral très exigeant physiquement, il faut se poser les bonnes questions. Résister à la culture de la « récompense de l'instant » aussi. Ces dernières saisons, comme Romain Hamouma avec son mollet, Debuchy a affiché une certaine fragilité à la cuisse. Sera-t-il apte à répéter les efforts sur une saison supplémentaire au poste de latéral droit ? Ne faut-il pas envisager un replacement plus durable dans l'axe d'une défense à trois? Acceptera-t-il facilement de s'effacer du onze pour former son successeur ? Au retour d'Yvann Maçon, ne faut-il pas privilégier une concurrence à 50/50 pour préparer l'avenir avec un joueur très performant avant sa blessure ? Autant de questions aujourd'hui sans réponse.

A mon sens, il faut aussi étudier la question économique. Si son salaire a baissé sur la dernière année de son contrat et s'affiche en dessous des 100 000€ brut par mois, Mathieu Debuchy sera-t-il prêt à continuer avec l'ASSE dans un contexte financier encore plus morose où un nouvel effort lui sera sans doute demandé ? A 36 ans, la tentation d'un départ vers une pré-retraite dorée aux USA ou dans le Golfe se posera forcément. Je pense que l'ASSE doit lui proposer un nouveau bail d'un an, dans des conditions raisonnables (peut-être avec une part importante aux matches joués) mais il ne faut pas chercher à garder Mathieu Debuchy à tout prix. »

Alexandre CORBOZ