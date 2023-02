ASSE : la prolongation de Krasso fait débat chez les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Ce serait super mais j'y crois guère

« Honnêtement, je ne me fais pas trop d'illusions. Je ne vois pas trop comment l'ASSE pourrait convaincre Krasso de prolonger. Déjà, à l'heure à l'actuelle, ça me semble impossible puisque l'équipe est encore loin d'être maintenue en L2. Et même si elle se sauve, j'imagine mal Krasso rester, en L2, alors qu'il aura sans doute la possibilité de rejoindre une formation de L1 ou de partir dans un club étranger. A 25 ans, je pense que l'international ivoirien aura l'embarras du choix. Il a déjà été approché par plusieurs clubs cet hiver et l'été dernier. Sa saison est remarquable. Je trouve qu'on sous-estime ce qu'il fait : il est meilleur buteur et meilleur passeur du championnat dans une équipe qui est 16e ! C'est juste énorme ! J'entends encore autour de moi des doutes sur sa capacité à s'imposer en L1, mais perso je n'en ai pas. C'est un vrai bon joueur, avec en plus la tête bien faite, une fraîcheur, une détermination. A la place des dirigeants, je lui proposerais un salaire à la hauteur de celui de Charbonnier. En espérant que cela soit suffisant pour lui donner envie de rester. Il le mériterait. Batlles fait ce qu'il faut pour lui donner envie de rester, en lui confiant le brassard en l'absence de Briançon. Aux dirigeants de l'imiter en revenant vers lui avec une proposition de prolongation nettement supérieure à la première, cet été, quand ils lui avaient offert un salaire sensiblement égal à ses émoluments actuels (environ 20 000 € mensuels)... »

Laurent HESS



Il n’a rien à faire en L2



« Je comprends que Jean-Philippe Krasso ait déclaré qu'il n'excluait pas de prolonger lors de sa conférence de presse la semaine dernière. Mais pour moi, ce n'est rien d'autre qu'une façon de se protéger d'une éventuelle colère des supporters en cette saison si troublée. Parce qu'honnêtement, il n'a absolument rien à faire en L2 ! Et, hélas, l'A.S.S.E. sera toujours en L2, au mieux, en 2023-24. J'imagine que certains supporters se diront qu'il pourrait prolonger pour remercier le club de l'avoir sorti de l'anonymat d'Epinal ou pour faire en sorte qu'il récupère une indemnité en fin de saison au moment de son transfert. Ce serait faire preuve d'une grande naïveté. Et de fâcheux trous de mémoire ! C'est vrai, c'est bien l'A.S.S.E. qui l'a recruté à l'été 2020 et l'a extrait du National 2. Mais pour en faire quoi ? A chaque fois, une première partie de saison sur le banc et une deuxième en prêt dans un club d'échelon inférieur. L'été dernier, la confiance en lui était telle que les dirigeants voulaient déjà recruter Gaëtan Charbonnier et ont fait Ibrahima Wadji. Et pendant tout ce temps, Charles Abi a été considéré par ses entraîneurs et ses dirigeants comme un joueur avec un plus gros potentiel. Je ne vois pas de quoi Krasso devrait être reconnaissant. Son niveau actuel, il est allé le chercher tout seul, à force de travail et sans un réel soutien du club ou des supporters derrière lui. C'est beau de se réveiller depuis quelques mois mais c'est trop tard. Bon vent à lui ! La seule chose que l'on peut espérer, c'est que sa route croisera à nouveau celle des Verts à l'avenir, en Ligue 1. Ou qu'il viendra prêter main forte à son ancien club en fin de carrière. Mais Krasso vert en 2023-24, je n'y crois pas du tout !"Il n’a rien à faire en L2 »

Raphäel NOUET