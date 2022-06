ASSE : la réaction catastrophée de Puel à la situation des Verts

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

L’ASSE a dit au revoir à l’élite et jouera bien en Ligue 2 la saison prochaine. Les Verts de Pascal Dupraz ont en effet perdu leur barrage face à Auxerre, qui aurait pourtant pu leur permettre de rester en Ligue 1 après avoir terminé à la 18e place cette saison. Mais les joueurs de l’ASSE n’ont su éviter la relégation. Une nouvelle qui a attristé Claude Puel et son ancien adjoint.

« On est navrés. Claude pareil. Nous avons une certaine part de responsabilité, on ne peut pas se mettre en dehors de tout. Nous avons fait de notre mieux. Pour moi, Saint-Étienne, c’est très important parce que je suis de Roanne. On était vraiment navrés de la situation », a déclaré Jacky Bonnevay, l’ancien adjoint de Claude Puel, qui a entraîné l’ASSE en première partie de saison, sur les antennes de RMC Sport.

Adrien Deschepper

Rédacteur