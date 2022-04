ASSE : la réaction de Khazri au tirage au sort de la Coupe du monde 2022

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

En phase de poule de la Coupe du monde 2022, la Tunisie affrontera l'équipe de France, le Danemark et le Pérou, l'Australie ou les Emirats arabes unis. Au micro de RMC Sport, l'attaquant tunisien de l'AS Saint-Etienne, Wahbi Khazri, s'est dit ravi d'être dans le même groupe des Bleus.

"C’est ce que je souhaitais"

"J’en parlais avec ma femme, mes frères, c’est ce que je souhaitais. Je suis super content. Ce sont les favoris, nous on en est loin. Mais en jouant dans le championnat de France, en ayant grandi ici, c’est le rêve de beaucoup de joueurs de les affronter en Coupe du monde. C’est un rêve qui va se réaliser j’espère. La France est largement favorite. Les autres adversaires sont des équipes à notre portée. Il peut se passer beaucoup de choses. J'ai confiance en notre équipe. On est capable de faire de belles choses. On a un super groupe. On n'est pas favoris mais on va jouer notre chance à fond et j’espère qu’on pourra sortir de cette poule avec la France en tête."

Pour résumer L'attaquant tunisien de l'ASSE, Wahbi Khazri, a réagi au tirage au sort de la Coupe du monde 2022 où la Tunisie a hérité de l'équipe de France, du Danemark et du Pérou, de l'Australie ou des Emirats arabes unis.

Fabien Chorlet

Rédacteur