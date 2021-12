ASSE : la réaction totalement lunaire de Puel à l’annonce de son éviction !

Zapping But! Football Club ASSE : Adao Carvalho, troisième actionnaire des Verts, brise le silence

La débâcle de l’ASSE hier face au Stade Rennais a sonné le glas de Claude Puel sur les banc des Verts. Dans la foulée de cette nouvelle défaite humiliante (0-5), les dirigeants du club ligérien ont décidé de mettre à pied le Castrais. Selon L’Équipe, rien n’a été laissé au hasard puisque sa lettre de renvoi avait été rédigée il y a un mois, les intéressés attendant juste le bon moment pour la sortir du tiroir.

« Puel ne se doutait de rien quand il s’est rendu à sa conférence de presse d’après match, fait savoir le quotidien sportif. Mais le fait que François-Xavier Luce (directeur général adjoint en charge de l’administratif et du financier) soit venu de concert avec Arnaud Jaouen (directeur général adjoint en charge des revenus) devant la porte du vestiaire des joueurs n’augurait rien de bon pour lui. »

Imperturbable, Puel a trinqué au verre de l’amitié !

Pendant que Puel égrenait son discours mobilisateur dans le vide, on apprend aussi que le board stéphanois improvisait une réunion de crise. Celle-ci ne devait pas avoir lieu aussi rapidement. Lors du conseil de surveillance datant la veille du match contre le Stade Rennais, tenu par visioconférence, il avait ainsi été question de remercier Olivier Markarian... et non Puel !

C’est Jean-François Soucasse qui a informé Puel de sa mise à pied à titre conservatoire, ce qui signifie qu’il peut continuer à se rendre au centre sportif sans pour autant diriger l’entraînement. Fidèle à son habitude, l'ancien coach de l'OL est alors resté droit dans ses bottes. « Imperturbable, l’entraîneur est ensuite allé partager le verre de l’amitié avec Jacky Bonnevay et Julien Sablé, poursuit L’Équipe. Ce n’est que plus tard que ses deux adjoints ont été informés par un responsable du club de la nouvelle. Ils devraient en savoir plus sur leur sort aujourd’hui. »

