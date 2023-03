ASSE : la réception de Niort pourrait être historique

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Batlles, un bon choix pour les verts ?

Ca se précise. On vous le disait il y a quelques jours sur notre site : l'ASSE pourrait profiter de la réception de Niort, samedi prochain à 15 heures au stade Geoffroy-Guichard pour battre un record. Cela restera en Ligue 2, certes, et peut-être momentané, mais les Verts ont de très fortes chances de connaître leur plus grosse affluence de la saison.

Le record, pour 2022-2023, a été établi lors de la venue d'Amiens (1-1) avec plus de 23 000 spectateurs. Pour la venue de Niort, le 1er avril prochain, le Kop Nord affiche déjà complet. Au même titre que la tribune latérale Henri-Point inférieure. Le club a donc décidé d'ouvrir à la vente la partie supérieure de cette même tribune. Cela fait déjà été le cas contre Amiens, il faudra donc encore attendre pour savoir si la réception de Niort va entrer ou non dans l'histoire de la saison.