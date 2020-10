ASSE : La réintégration de Miguel Trauco fait débat chez les Verts

Thierry, Saint-Julien-en-Saint-Alban :

« Je suis totalement favorable à la réintégration dans le groupe professionnel de Miguel Trauco. Il ne faut pas oublier que ce joueur a été élu meilleur latéral gauche de la Copa America 2019, avec le Pérou. D'autre part, ce joueur n'a jamais évolué en Europe avant son arrivée à l'ASSE. Il faut donc qu'il se familiarise encore avec le football européen. Le club n'ayant pas recruter à ce poste, et malgré la révélation Maçon, Trauco a largement les capacités de rentrer dans une rotation. Je suis certain qu'il va y parvenir. »

Georges, Saint-Étienne :

« Non, car je ne pense pas qu'il soit taillé pour évoluer au poste d'arrière gauche sur le long terme. Il est trop tendre défensivement. C'est dommage car il a des qualités techniques évidentes et c'est un joueur intéressant sur le plan offensif. »

Florent, Andrézieux-Bouthéon :

« Oui, parce que Maçon assure très bien l'intérim, mais la saison est longue donc on aura besoin d'une doublure et d'une concurrence à ce poste surtout que ''Kolo'' est parti pour faire la saison dans l'axe. Il nous faut donc un spécialiste du poste et Trauco en est un. »

Pascal, Chomérac :

« J'espère en tout cas que Puel va le faire. C'est un joueur que j'ai toujours apprécié depuis son arrivée à l'ASSE. Il faut lui donner une seconde chance. C'est vrai qu'il a quelques lacunes défensivement. Mais il apporte énormément offensivement. Yvann Maçon réalise un très gros début de saison, mais j'aimerais bien le voir à droite, son poste de prédilection. On aura sûrement besoin de lui à ce poste, parce que Mathieu Debuchy est fragile. Il ne faut pas oublier Gabriel Silva, qui pourrait lui aussi avoir une seconde chance sur le côté gauche. À l'instar de Trauco, c'est un joueur qui mouille le maillot. »

Christophe, Villars :

« Il faut qu'il fasse son retour dans le groupe. Il fait partie de l'effectif, alors pourquoi le laisser au placard ? C'est un bon joueur. De manière générale, tout le monde devrait être réintégré et mobilisé pour se donner à 100% pour l'équipe. On connaît le futur, entre les blessures et les suspensions... On va certainement avoir besoin d'eux. »

Isaac, Marseille :

« C'est nécessaire pour l'ASSE qu'il soit réintégré car aucun latéral gauche n'est arrivé durant le Mercato. J'ai d'ailleurs eu du mal à comprendre cela car avec la vente de Fofana, le club aurait pu en recruter un. Même si Maçon est une révélation en ce début de saison, il faut garder en tête que ce n'est pas son poste. On n'a donc pas de certitude qu'il soit performant sur le long terme. Trauco doit être relancé. Il a tout de même démontré qu'il avait des qualités. C'est un guerrier ! »

Eliott, Saint-Uze :

« Comme Trauco n'est pas parti cet été, il faut le réintégrer. Avec les suspendus et les blessés qu'il peut y avoir au cours d'une saison, on va avoir besoin de lui. C'est un joueur que j'aime bien, il a la grinta. C'est ce qu'on aime à l'ASSE ! »