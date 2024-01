ASSE : la relégation a traumatisé Boudebouz

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

De nos jours, le footballeur professionnel est souvent vu comme un mercenaire sans cœur, qui enchaîne les contrats sans jamais s'attacher à un club. Ryad Boudebouz prouve que c'est faux. Dans une interview à Team Football, le milieu offensif algérien de 33 ans a fait une belle déclaration d'amour à l'ASSE et à Saint-Etienne, où il a joué de 2019 à 2022. Ce qui explique que la relégation de mai 2022 l'a traumatisé, surtout que c'est son tir au but manqué face à Auxerre en barrages (1-1 ; 1-1, 4 t.a.b. à 5) qui a officialisé la descente...

"Mentalement, ça m'a fait mal et il fallait que je parte"

"Il me fallait un truc après la descente avec Sainté. Elle m'a fait du mal mentalement notamment, c'est moi qui rate le pénalty alors que tu sais comme je suis... Je suis accroché. J'ai eu des histoires avec Sainté, j'ai eu des histoires avec le coach là-bas qui était à Saint-Étienne, Puel avec qui je n'ai pas joué pendant sept ou huit mois. Quand je reviens, j'avais tellement envie de bien faire, qu'on se maintienne parce que tu te fais des amis dans les clubs, tu te fais des amis dans les supporters. Ces gens-là ce sont des bonhommes, ce ne sont pas des gens qui vont parler sur internet. Ces gens-là sont vrais comme moi et le fait que ce soit moi qui rate le dernier pénalty, alors que j'étais sincère dans la démarche, mentalement, ça m'a fait mal et il fallait que je parte, vivre un autre truc. J'avais besoin d'un autre truc."

