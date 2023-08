ASSE : la remontée plombée par une carence préjudiciable dans l'effectif ?

Zapping But! Football Club ASSE : doit-on accepter d'être un club banal ?

S'il est bien évidemment trop tôt pour tirer la sonnette d'alarme du côté de Saint-Etienne, force est de constater que la défaite concédée hier contre Grenoble (0-1) au terme d'un scénario très frustrant (pénalty manqué, but refusé pour un hors-jeu limite et but adverse, tout ça dans le dernier quart d'heure) n'a rien de rassurant. Elle a surtout mis en exergue un gros manque dans l'effectif actuel des Verts que L'Equipe s'est empressée de souligner.

Les prétendus tauliers ont failli face à Grenoble

Ce manque, c'est celui de tauliers. Ou, plutôt, leur défaillance. Le quotidien sportif rappelle que lors des deux dernières remontées, l'ASSE pouvait compter sur de vrais leaders, comme Ferhaoui et Guillou en 1999 ou Carteron et Hognon en 2004. Cette saison, Briançon et Larsonneur pourraient jouer ce rôle. Mais hier, le capitaine, qui avait déjà manqué beaucoup de matches la saison dernière, est sorti dès la mi-temps à cause de crampes. Laurent Batlles a expliqué que c'était la résultante du virus qui l'avait touché quelques jours plus tôt. Quand au gardien, irréprochable depuis son arrivée en janvier, il a commis une grosse faute de main (79e) et a quitté le stade sans mot dire, sans doute frustré par la situation. Bref, les tauliers ont failli, hier. A moins qu'ils n'en soient pas vraiment. Dans tous les cas, c'est problématique pour l'ASSE...

90e+7 : ⏹️ Dominateurs en seconde période, et privés d’une ouverture du score qui semblait pourtant réglementaire, les Verts s’inclinent.



💚 0-1 🔵 #ASSEGF38 pic.twitter.com/8AMQCx7cZV — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) August 5, 2023

