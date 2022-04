ASSE : la réponse radicale de Dupraz à un possible changement de système

Zapping But! Football Club ASSE : les Verts sans cellule de recrutement, un problème ?

L'entraîneur de l'AS Saint-Etienne, Pascal Dupraz, s'est présenté ce jeudi devant la presse à deux jours du déplacement sur la pelouse du Stade Rennais, comptant pour la 35e journée de Ligue 1.

"C’est impossible de jouer à quatre derrière"

Interrogé sur un possible changement de système et un passage à quatre en défense, le technicien haut-savoyard s'est montré très clair avant d'affronter les Rennais. "C’est impossible de jouer à quatre derrière sur 94 minutes. Comme je décide, je me convaincs que ce n’est pas possible. Tous les jours je m’en rends compte, pour des raisons tactiques et techniques."

💬 "Apporter de très très bonnes réponses à une très très bonne équipe."@CoachDupraz se projette vers #SRFCASSE 👇 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) April 28, 2022

Pour résumer Présent ce jeudi en conférence de presse à deux jours du déplacement sur la pelouse du Stade Rennais, l'entraîneur de l'ASSE, Pascal Dupraz, a été interrogé sur un possible changement de système et un passage à quatre en défense.

Fabien Chorlet

Rédacteur