ASSE : la réserve s'incline à Bourgoin avec 11 joueurs pros !

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur le revenant Wahbi Khazri

Lors de la 2e journée de N3, la réserve de l'ASSE s'est inclinée samedi à Bourgoin (0-2), club entraîné par Jérémy Clément. Razik Nedder avait pourtant pas moins de 11 joueurs professionnels dans son groupe : Fall, Djile, A. Sidibé, Tshibuabua, Aymar, Saban, Benkhedim et Rivera, qui ont débuté, ainsi que Gabard et Correia, entrés en jeu, et Maïga, resté sur le banc...

Prolongé cet été, Marvin Tshibuabua a marqué contre son camp et l'autre but de Bourgoin a été inscrit par un ancien stéphanois, Cyril Martin-Pichon. Lequel a salué, pour Poteaux Carrés, la prestation de Maxence Rivera, « au dessus du lot » selon lui.

🚨 Alerte BUTASSE ! 🚨

SECRETS DE FABRICATION !

Des formateurs historiques de l'ASSE donnent leur avis sur la nouvelle génération mise en valeur par Puel !

Retrouvez votre But Sainté en kiosque ou dans notre boutique en ligne ➡️ https://t.co/DvJwVnmOsm pic.twitter.com/Sn21EFDu5Z — But! Saint-Étienne (@ButASSE) September 1, 2021