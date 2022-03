ASSE : la révolution très surprenante de Sada Thioub

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Belle satisfaction de la victoire sur Metz (1-0) dimanche après-midi, Sada Thioub s'est bien adapté au rôle de piston droit que lui a attribué Pascal Dupraz. Il faut dire que le Savoyard s'était plutôt montré clair lors d'une conférence de presse : vu qu'il avait déjà plusieurs attaquants, soit le joueur prêté par Angers accepter d'évoluer dans le couloir droit, soit il cirait le banc ! L'intéressé a accepté et ne doit pas le regretter. Mais c'est peu dire que ce changement de poste a surpris son ancien entraîneur à Nîmes Bernard Blaquart.

"Il n'aimait pas trop défendre"

"Je suis très agréablement surpris de le voir jouer piston droit. Il y a quelques années, cela n’aurait pas été possible car il n’aimait pas trop défendre et rechignait à se replacer. Il a beaucoup travaillé sur ce plan. Cela lui donne l’avantage d’être plus souvent face au jeu et de partir de plus loin. En reculant, on lui demandera d’être aussi moins décisif. Il peine à avoir de bonnes stats. On en parlait souvent ensemble. Il avait du mal dans la finition de ses actions, que ce soit pour marquer ou centrer, alors que peu de joueurs sont capables de faire des différences comme lui."

"Je suis curieux de le revoir comme piston sur la durée pour me rendre compte s’il va franchir un nouveau cap. Comme n’importe quel joueur, il est très déçu de ne pas être sur le terrain mais lui le montre énormément. Il ne cache pas ses sentiments. Tant qu’il jouera, il sera joyeux. Il transmet son plaisir de vivre à tout le monde. C’est très agréable d’avoir quelqu’un comme lui dans un vestiaire. Il est très attachant et amène de la fraîcheur. C’est un joyeux compagnon."

Sada Thioub vs. Metz pic.twitter.com/nDqiTxiJXb — ASSE Comps (@ASSEComps) March 7, 2022