ASSE : la saison risque d'être longue pour un banni de Puel

ASSE - Bordeaux: Le brief d'avant match

20e de L1, l'ASSE n'affiche que 4 points à son compteur en 9 journées. Un début de saison catastrophique auquel n'a pas pris part Gabriel Silva. A 30 ans, l'ancien joueur d'Udinese n'a pas disputé la moindre rencontre ni même la moindre minute.

Silva n'a pas encore joué cette saison

Le Brésilien est sous contrat jusqu'en 2023 mais il ne semble déjà plus rentrer dans les plans. En tout cas, Claude Puel ne fait plus appel à lui. A son poste, Timothée Kolodziejczak et Miguel Trauco sont clairement devant. Silva n'a plus joué en L1 depuis la défaite de l'ASSE contre Dijon (0-1) en mai dernier, lors de la 38e journée de championnat. Il avait participé à quatre matches la saison passée.