ASSE : la tirade de génie du rappeur stéphanois MC Pampille après l'humiliation en Coupe de France

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Rien ne sera donc épargné aux supporters de l'ASSE cette saison. Lanterne rouge de L1, le club forézien a quitté la Coupe de France par la toute petite porte hier, battu par le petit Poucet Bergerac, club de N2. Une humiliation qui a inspiré MC Pampille.

Le rappeur stéphanois, grand fan des Verts et chroniqueur régulier pour But Saint-Etienne, a posté sur les réseaux sociaux une vidéo intitulée "Scénario de Bergerac" dans laquelle il fait un clin d'oeil à Cyrano de Bergerac. Et fustige les Verts, Adil Aouchiche, Assane Diousse et Zaydou Youssouf en prenant notamment pour leur grade. Un régal.