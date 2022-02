ASSE : la traversée du désert de Crivelli symbolisée par un chiffre

Zapping But! Football Club ASSE : Adao Carvalho, troisième actionnaire des Verts, brise le silence

Dans le dur offensivement depuis plusieurs saisons, l'AS Saint-Etienne a vraiment touché le fond ces dernières semaines, quand l'état de grâce de Wahbi Khazri a pris fin. Du coup, Pascal Dupraz avait fait de l'arrivée d'un buteur son objectif prioritaire de l'hiver. Il souhaitait un attaquant mobile, raison pour laquelle Robert Beric a été mis en salle d'attente. Au final, il a eu Enzo Crivelli, qui est davantage un batailleur des surfaces qu'un joueur mobile.

Mais le pire se trouve ailleurs. L'ancien Bastiais, sous contrat avec Basaksehir, n'a plus marqué depuis un an, soit le 13 décembre 2020. Et sur les deux dernières saisons, il n'a trouvé que deux fois le chemin des filets. Le site Onze Mondial a fait les calculs : ça fait 45 matches qu'Enzo Crivelli n'a plus marqué ! Une vraie traversée du désert qui laisse augurer des difficultés offensives toujours plus grandes pour l'ASSE !

