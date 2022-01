ASSE : la valeur du club en chute libre ?

Zapping But! Football Club AS Saint-Etienne : Le Bilan de l'année 2021

Roland Romeyer et Bernard Caîazzo sont toujours à la tête de l'ASSE. Pas pour le plus grand bonheur des supporters, qui leur montrent depuis des mois leur hostilité. Mais c'est ainsi, ni le Stéphanois, ni celui qui habite désormais à Dubaï, ne sont parvenus à trouver qui que ce soit pour formuler une offre intéressante. Du moins qui les satisfasse.

Comme c'est désormais le jeu, chacun donne désormais on opinion sur cette non-vente. Ou sur la valeur supposée du club, en dépit d'un manque de connaissances évident du dossier. Ainsi, et relayé par un site de supporters des Verts, poteauxcarrés, le journaliste de l'Equipe, Bernard Lions, qui suit l'ASSE pour le quotidien, a donné son point de vue sur la réelle valeur du club du Forez. Et ce dans un entretien accordé au site bosnien, Sportklub.

"Le club ne vaut plus grand-chose aujourd'hui. 15 millions d'euros maximum, contre 100 millions comme il y a trois ans. Une relégation serait terrible, surtout financièrement, car les revenus des droits TV seraient perdus. Jusqu'à 17 contrats de joueur expirent le 30 juin, ce qui signifie que l'équipe devrait être reconstruite sans argent. Saint-Etienne serait sur le point de mourir. Une descente serait un vrai cauchemar mais pour l'instant, on peut encore rêver d'un grand Saint-Étienne."