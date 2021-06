ASSE : la vente du club loin d’être actée, Caïazzo s’échappe en Amérique du Sud !

Zapping But! Football Club ASSE : les joueurs en fin de contrat en 2021

Si la date du 1er juillet (avancée par Roland Romeyer) suscite beaucoup d’espoir chez les supporters de l’ASSE quant à une éventuelle vente du club à de nouveaux actionnaires, il semblerait que ce soit une douce chimère d’imaginer le club passer de main dans un laps de temps aussi court. En tout cas, les signaux envoyés par la direction ne vont pas en ce sens.

Le Mexique et la Colombie pour Caïazzo

En effet, comme les clubs du Deportiva Toluca (Mexique) et Deportivo Independiente Medellin (Colombie), Bernard Caïazzo (président du Conseil de Surveillance de l’ASSE) et sa plus proche collaboratrice Nina Monderine-Carneiro (qu’il a chargé de la vente du club) sont actuellement en visite en Amérique du Sud dans le cadre de la Global Football Alliance.

De son côté, le site EVECT explique que l’escapade du dirigeant ligérien devrait se poursuivre au Brésil à Chapecoense puis en Argentine du côté de l’Estudiantes La Plata, deux autres membres de ce réseau de clubs destinés à créer des synergies et des collaborations futures (comme ce fut aussi lors de la visite en mars de Caïazzo au Dubai Sports Council).

Loin de Paris où il a confié l’audit des repreneurs possibles au cabinet KPMG, Bernard Caïazzo continue de chercher des leviers pour faire progresser l’ASSE. Une preuve qu’il n’est pas encore détaché du club qu’il préside depuis 2004 ?